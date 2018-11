El secretari de Societat Civil de Podem, Rafael Mayoral, ha afirmat aquest dijous que Carles Puigdemont "no té autoritat moral per parlar de sacrificis quan hi ha persones que es troben a la presó, privades de llibertat" i, per tant, "no té autoritat moral per utilitzar aquestes paraules" .

d'aquesta manera es va pronunciar Mayoral a una roda de premsa al Congrés dels Diputats, quan se li va preguntar pels missatges que s'han difós entre Puigdemont i l'exconseller Toni Comín en què l'expresident diu que els han " sacrificat ". < / p>

Per Mayoral, "la racionalitat s'acabarà imposant en algun moment " a Catalunya i "hi haurà diàleg i solució democràtica" < / b> .

"el que sí és cert, ha opinat el dirigent d'Podem, és que s'ha passat pantalla i que caldrà començar a pensar les coses de una altra manera, i crec que algú s'ha quedat enganxat en un altre capítol anterior de l a sèrie " . Preguntat si es referia a Carles Puigdemont, Mayoral ha apuntat que "podríem dir que és un o d'ells" . Es tracta de la primera vegada que la formació que lidera Pablo Iglesias càrrega de manera tan directa contra l'expresident català.