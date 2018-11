Durant l'any 2017 van visitar Espanya un total de 81,8 milions de turistes internacionals, el que va suposar un increment del 8,6% respecte a l'any anterior, segons l' Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) publicada aquest dijous pel Institut Nacional d'Estadística (INE).

els principals països de residència dels turistes van ser Regne Unit, Alemanya i França. En concret, l'arribada de turistes residents al Regne Unit va augmentar un 6,2% i la de turistes alemanys un 6,1%. Per contra, el nombre de turistes procedents de França va baixar un 0,1%.

Catalunya va ser la principal comunitat de destinació en 2017, amb 19 milions de turistes, un 5% més que el 2016. Per darrere es van situar Canàries (amb 14,2 milions i un increment del 7,2%) i Balears (amb 13,8 milions i un augment del 6,1%).

Per la seva banda, Andalusia va rebre 11,5 milions de turistes (un 8,9% més que el 2016), la Comunitat Valenciana va rebre 8,9 milions (un 15,3% més) i Madrid, 6,7 milions (amb un increment del 15,8% ).

quant a la forma d'entrada a Espanya, 66,6 milions d'turistes van utilitzar la via aèria, el que va suposar un augment del 10,4%. Per carretera van arribar 12,9 milions, un 0,7% menys. Per tipus d'allotjament, el de mercat va ser utilitzat per 65 milions de turistes (un 9% més) i el de no mercat per 16,8 milions (un 7,2% més).

El motiu majoritari dels turistes en els seus viatges a Espanya durant 2017 va ser l'oci, esbarjo i vacances. Per aquesta causa van arribar 71 milions, amb un creixement anual del 10,5%. Per negocis i motius professionals van arribar 4,7 milions de turistes (un 0,6% més) i per altres motius 6 milions (un 4,4% menys).

La durada de l'estada majoritària entre els turistes el 2017 va ser la de quatre a set nits, amb 38 milions de turistes i un creixement del 8,8%. Pel que fa a la forma d'organització del viatge, 57,8 milions d'turistes van arribar a Espanya sense paquet turístic (un 10,5% més que el 2016) i 24 milions amb paquet turístic (un 4,3% més). < / p>

mES dE DESEMBRE

Només en el mes de desembre Espanya va rebre la visita de 4 milions de turistes internacionals, un 0,2% menys que en el mateix mes de 2016. Regne Unit va ser el principal país de residència, amb 813.422 turistes, el que representa el 20,4% del total i un descens del 7,6% respecte al desembre de l'any passat.

França i Alemanya van ser els següents països de residència amb més turistes que van visitar Espanya al desembre. França va aportar 553.338 (un 9% menys en taxa anual) i Alemanya 480.642 (un 5,4% més). Canàries va ser la primera destinació principal dels turistes al desembre, amb el 31,6% del total. La segueixen Catalunya (20,7%) i Andalusia (12,7%).