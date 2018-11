Febrer s'estrena aquest dijous amb un canvi brusc en el temps perquè l'arribada d'una massa d'aire de procedència àrtic-marítima portarà un nou episodi de nevades a cotes baixes del nord peninsular almenys fins diumenge que ve, el que ha obligat a l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a activar l'avís vermell per risc extrem a Astúries i Cantàbria.

a últimes hores d'aquest dimecres i durant la passada matinada va arribar un front pel Cantàbric que va escombrar el nord de la península i va aconseguir Balears, segons ha assenyalat a Servimedia la portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Delia Gutiérrez.

Gutiérrez va indicar que aquesta pertorbació atlàntica "deixarà obert un flux del nord que ve des de latituds pràcticament polars i amb recorregut marítim, amb la qual cosa ve aire fred i carregat d'humitat ". Aquest aire del nord, marcadament fred i humit, donarà lloc a un episodi de nevades que pot estendre almenys fins aquest diumenge i deixar acumulacions importants de neu.

Després del pas del front, la península quedarà entre un anticicló a l'Atlàntic i una zona de baixes pressions a la Mediterrània. "Aquesta configuració facilita que l'aire arribi amb recorregut des de latituds molt altes. Iran entrant successives bandes nuvoloses i les nevades poden ser copioses", ha afegit.

L'entrada d'aire fred produirà un descens generalitzat de les temperatures a la península i Balears, especialment a la meitat nord peninsular, amb caigudes tèrmiques d'entre sis i vuit a zones muntanyoses en tot just 24 hores. La cota de neu baixarà a entre 400 i 600 metres, i fins i tot a altituds inferiors de forma ocasional.

FRED D'HIVERN

El vent del nord contribuirà a augmentar la sensació de fred. No en va, bona part de la meitat nord peninsular es va congelar la passada matinada i es quedarà durant aquest dia per sota de 10ºC.

Gutiérrez va indicar que cauran quantitats "significatives" de neu a les comunitats cantàbriques, especialment a Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra i el nord de Castella i Lleó.

No en va, Meteorologia ha activat avisos per temporal de neu o de mar a 23 províncies. Destaca l'avís vermell (risc extrem per fer activitats a l'aire lliure) entre les 18.00 hores d'aquest dijous i el migdia d'aquest divendres a Cantàbria (Liébana, amb 40 centímetres de gruix, i el centre i la vall de Villaverde, amb 20 centímetres ) i Astúries (Serralada Cantàbrica i Pics d'Europa, amb 40 centímetres, i centre i Valls Mineres, amb 20 centímetres).

a més, l'Aemet ha activat l'avís taronja (risc important) per nevades en zones d'Astúries (sud-occidental), Burgos (Comtat de Treviño), Lleó i Palència (Serralada cantàbrica), Navarra (centre i vessant cantàbrica), Àlaba (conca del Nervión i Llanada) i Guipúscoa i Biscaia (interior), on s'acumularà entre cinc i 20 centímetres de gruix de neu.

També hi ha avís taronja per fenòmens costaners al litoral de la Corunya, Lugo i l'oest d'Astúries, on les onades podran arribar als sis metres.

< p> En menor mesura, la neu també arribarà a àmplies zones de Cat Aluna, com la Vall d'Aran (Lleida) i tota la província de Barcelona i de Girona, excepte el litoral, així com a les serres del sud-est d'Andalusia (a Granada i Jaén) ia les muntanyes de Lugo i Orense.

RECOMANACIONS

Davant la previsió de nevades, la Direcció General de Protecció Civil i Emergències recomana que, si és imprescindible viatjar per carretera, convé portar cadenes o pneumàtics d'hivern , anar molt atent i tenir especial cura amb les plaques de gel, a més d'informar-se de la situació meteorològica i l'estat de les carreteres, extremar les precaucions, revisar el vehicle i atendre les recomanacions de Trànsit.

A més , aconsella revisar els pneumàtics, el anticongelant i els frens, i tenir la precaució d'omplir el dipòsit de carburant, així com portar roba d'abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i / o carregador d'automòbil.

en el cas d'estar atrapat a la neu, recomana perman ecer al cotxe amb la calefacció posada renovant cada cert temps l'aire i vigilar que el tub d'escapament no estigui obstruït per evitar que els gasos penetrin a l'interior del vehicle.

En cas de quedar aïllat i necessitar ajuda, no cal intentar resoldre la situació per si mateix, sinó tractar d'informar i, llevat que la situació sigui insostenible, esperar assistència.

Davant els vents a la costa, aconsella procurar allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts, no posar en risc la vida per intentar captar imatges espectaculars, tenir en compte que el mar adquireix condicions extraordinàries en aquestes situacions i pot arrossegar a persones, i evitar estacionar els vehicles en llocs que es puguin veure afectats per l'onatge.