El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmat aquest dimecres que el que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "ha de fer és tranquil·litzar-se i acatar les lleis i la Constitució, que són l'essència de la democràcia ".

Montoro ha fet aquestes declaracions després de comparèixer davant la Comissió d'Hisenda i Funció Pública del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre l'estat de la reforma del finançament autonòmic. Preguntat per si li tranquil·litza que Puigdemont doni per acabada la seva vida política , Montoro va afirmar que el líder català "ha de tranquil·litzar-se i acatar les lleis i la Constitució".

A més, el ministre ha indicat que " el que el Govern espera és que es formi un govern a Catalunya com més aviat i que puguem portar endavant qüestions tan importants com la renovació del finançament autonòmic per a Catalunya i la resta de les comunitats autònomes" .