El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro , ha indicat aquest dimecres que els recursos propis de les comunitats autònomes , tant els tributs estatals totalment cedits com els propis, s i van incrementar un 6,7% en el conjunt de 2017.

Així ho va dir el ministre durant la seva compareixença a la Comissió d'Hisenda al Congrés dels Diputats a la qual va acudir per donar explicacions sobre el finançament territorial . Montoro ha assenyalat que aquest augment dels recursos per part de les comunitats autònomes és "molt positiu" i "això ens dóna una capacitat d'abordar aquest finançament" .

El ministre va assegurar que la recuperació econòmica "ens està deixant més recursos" i "és el moment actual l'adequat per reformar el finançament autonòmic. tot i això, ha precisat que" el que no podem fer és posar en risc el cicle econòmic "i tampoc" donar lloc a arbitrarietats polítiques ". Per això, Montoro va convidar al diàleg a la resta de partits i va destacar la voluntat del Govern d'assolir un acord en el termini de temps més breu possible.

a més, el titular de Hisenda va subratllar la importància de que amb la reforma del sistema es garanteixi la igualtat de totes les comunitats autònomes , reduint la distància entre el nivell de riquesa de les comunitats amb més recursos i les que menys, i garantint que totes les persones tinguin al ccés als serveis públics. Referent a això ha afirmat que reduir la bretxa del desenvolupament econòmic entre comunitats autònomes "és una assignatura pendent".

CATALUNYA

El ministre també s'ha referit al conflicte català per criticar la decisió dels partits independentistes catalans de no participar en els treballs per a la reforma del finançament . "Van decidir no anar, és un error, no podem establir un nou model de finançament autònoma sense Catalunya", ha afirmat referent a això, per afegir que espera "que aviat estiguin en condicions de participar activament en els continguts en això que tant interessa als catalans com al conjunt dels espanyols ".

d'altra banda, el ministre es va referir a els treballs del comitè d'experts que treballa en la reforma en explicar que fins al moment aquest comitè s'ha reunit en quatre ocasions i que demà, dijous, tornarà a reunir-se.

Sobre el contingut de la reforma , el ministre va expressar la seva opinió que cal simplificar el sistema perquè "tot aquest conjunt de fons no tenen cap sentit i fan que el sistema sigui opac i confús".

En aquest sentit, Montoro ha advocat per dotar el sistema d'un "< b> autèntic fons de garantia, que no creu greuges comparatius entre territoris "i que" estigui finançat pel pagament dels i mpuestos dels contribuents amb independència d'on es realitzi el pagament d'aquests impostos ".

Montoro també va assegurar que" la regla de despesa va a existir per protegir precisament la viabilitat d'aquests serveis públics a futur "i va assenyalar que "hem de veure què fem respecte al deute de les comunitats i la que tenen contret amb l'Estat, hem de veure quina part d'aquest deute correspon a insuficiències del sistema de finançament actual".