La Direcció General de Protecció Civil i Emergències , el Ministeri de l'Interior, va alertar aquest dimecres a fortes nevades per sobre de els 500 metres i temporal marítim al nord peninsular a partir d'aquest dijous , d'acord amb les prediccions de la Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Protecció Civil va indicar que s'esperen nevades especialment intenses per sobre d'aquesta cota a Astúries i Cantàbria , amb gruixos que podrien arribar als 20 centímetres a les valls i els 40 centímetres a la Serralada Cantàbrica i Pics d'Europa . Igualment, les nevades afectaran gran part del País Basc i Navarra, la Rioja i al nord de Castella i Lleó.

En menor mesura, la neu també arribarà a àmplies zones de Catalunya , inclòs el prelitoral de Barcelona, ?? ia les serres del sud-est d'Andalusia . D'altra banda, el temporal marítim tornarà aquest dijous a les costes del nord peninsular, on les onades podrien arribar als sei s metres al litoral de la Corunya, Lugo i l'oest d'Astúries.

RECOMANACIONS

Davant la previsió de nevades, Protecció Civil recomana que, si és imprescindible viatjar per carretera , convé portar cadenes o pneumàtics d'hivern , anar molt atent i tenir especial cura amb les plaques de gel , a més d'informar-se de la situació meteorològica i l'estat de les carreteres, extremar les precaucions , revisar el vehicle i atendre les recomanacions de Trànsit.

A més, aconsella revisar els pneumàtics, el anticongelant i els frens , i tenir la precaució de omplir el dipòsit de carburant , així com dur roba d'abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i / o carregador d'automòbil.

en el cas d'estar atrapat en l a neu, recomana quedar-se al cotxe amb la calefacció posada r enovando cada cert temps l'aire i vigilar que el tub d'escapament no estigui obstruït per evitar que els gasos penetrin a l'interior del vehicle.

en cas de quedar aïllat i necessitar ajuda, no cal intentar resoldre la situació per si mateix , sinó intentar informar i, llevat que la situació sigui insostenible, esperar assistència .

Davant els vents a la costa, aconsella procurar allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts, no posar en risc la vida per intentar captar imatges espectaculars , tenir en compte que el mar adquireix condicions extraordinàries en aquestes situacions i pot arrossegar a persones, i evitar estacionar els vehicles en llocs que es puguin veure afectats per l'onatge.