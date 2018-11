El candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont , ha reconegut aquest dimecres l'autoria dels missatges filtrats a la premsa i els va justificar perquè és humà i hi ha moments en què dubte.

"sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai es poden violar. sóc humà i hi ha moments en què també jo dubto. també sóc el president i no em plegaré ni em trobaré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim ! ", va escriure Puigdemont en el seu perfil de Twitter.

en aquests missatges, enviats a l'exconseller < b> Toni Comín , Puigdemont reconeix que el seu pla "ha fracassat", que el de l'gobiero ha triomfat i que els seus han "sacrificat" als que es van anar a Brussel·les.