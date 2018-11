El Ple de l'Ajuntament de Madrid va rebutjar aquest dimecres una proposició del PP que defensava la presó permanent revisable, amb els vots en contra de Ara Madrid i el PSOE i l'abstenció de Ciutadans i fins i tot d'un regidor popular, Luis Miguel Boto, segons fonts populars per error amb el dispositiu de vot electrònic.

el portaveu del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha citat exemples d'assassins i violadors per preguntar als grups municipals si volen veure'ls al carrer havent-se reinserit i integrat en la societat o sense haver-ho fet. Va demanar als regidors que votessin pensant en les víctimes i va assegurar que no es tracta de venjança sinó de justícia. A més, va defensar que la presó permanent revisable existeix en els principals països europeus excepte Portugal, i que està avalada pel Tribunal Penal Internacional i altres juristes del món.

El tercer tinent d'alcalde, Mauricio Valiente , va contestar que ens juguem molt quan es qüestiona el model de convivència, que ha fet d'Espanya i Madrid dos llocs amb criminalitat excepcionalment baixa, 20 punts per sota de la mitjana europea, i va negar autoritat a la majoria social perquè tampoc la tindria si demanés la pena de mort. Va atribuir l'enduriment legal a una "estratègia demagògica, oportunista" i d ' "interès partidista" que retrotreu al segle XIX. " Aquesta ciutat no es mereix una política criminal de telediari o", va injuriar.

Valent va rebutjar l'apel·lació del PP al fet que la majoria social defensa la presó permanent revisable i la que altres països la tenen, assegurant que el propi del millor patrimoni europeu és la reinserció, i que la presó permanent revisable no ajudaria a les víctimes ni a la societat.

la regidora de Ciutadans Silvia Saavedra ha subratllat que no correspon a l'Ajuntament, sinó al Congrés dels Diputats, debatre un tema de legislació penal i processal. Va expressar el seu suport a les víctimes, però va defensar l'abstenció de Cs al Congrés assenyalant que està pendent un recurs contra la presó permanent revisable presentat davant el Tribunal Constitucional, igual que a Alemanya no es va aprovar fins que no ho va avalar la seva tribunal homòleg. < / p>

En nom del PSOE, Ramón Silva va demanar que la repulsa dels crims no porti als regidors a "perdre el seny ", va interpretar que el que una majoria demani la presó permanent revisable no pot superposar als drets fonamentals, va negar que la legislació penitenciària espanyola sigui indulgent amb els criminals i va assegurar que hi ha recursos suficients per afrontar-les.

Almeida va insistir en posar a les víctimes en el centre de la política, acusant Valent de posar per davant els agressors i retraient haver deplorat la pena de mort però no a Cuba. Insistint que els principals països europeus tenen la presó permanent revisable amb el suport dels seus partits d'esquerra, i, parafrasejant la vella dita, ha assenyalat que l'esquerra civilitzada "comença als Pirineus". Dirigint-se a Cs, els va recomanar fer-se "majors d'edat" i no abstenir-se en aquests temes.

Valent va tancar el debat acusant el PP de quedar-se sols en el seu sectarisme i "deriva populista", va dir que aquest tema no és de dretes o esquerres i que hi ha persones de totes dues tendències en un sector ideològic i un altre, i va presentar la qüestió com un tema de civilització, pel que ha instat el PP a no actuar en aquest tema "com una torba", i va demanar per això el vot individual a la proposta del PP, al que Almeida va reaccionar dient que sí amb el cap.