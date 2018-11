La situació política de Catalunya podria donar un tomb pel bloc sobiranista. El 'programa d'Ana Rosa' en ' Telecinco ' revela unes converses en exclusiva sobre el futur del proces i les conseqüències per als implicats.

Tal com revela el programa matinal, Puigdemont hauria llançat la tovallola i s'hauria rendit davant l'exconseller Toni Comin, assegurant-li que sent que els seus el sacrificat. En les converses que ha revelat Ana Rosa, l'expresident feia al·lusió a les declaracions del diputat d'ERC pel Congrés, Joan Tardà: " Els nostres ens han sacrificat, almenys a mi. Podeu ser consellers (és el que espero i desitjo) però jo estic sacrificat, com va dir Tardà ".

No és l'única cosa que li hauria confessat a Comin. També s'ha desvetllat la confessió de Puigdemont sobre el pla de Moncloa , del qual assegura que " triomfa " i que espera que tothom pugui lliurar-se de la presó, ja que en cas contrari el ridícul seria "històric" .

Finalment, l'expresident de la Generalitat li diu al que fos el seu conseller de Salut que es dedicarà a protegir la seva imatge: " No sé què em queda de vida, però la dedicaré a posar ordre i protegir la meva reputació . M'han fet mal amb tota mena de calúmnies, mentides i rumors dels que he aguantat per un objectiu comú. Això ha caducat i em tocarà viure en defensa pròpia ".

< p>