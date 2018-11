La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha manifestat aquest dimecres que és un "gran honor" per a les Forces Armades espanyoles ajudar a l'Exèrcit de Mali en la lluita contra els qui volen convertir el país africà en el "pastura del terrorisme " i de la delinqüència organitzada.

Així es va pronunciar Cospedal durant la seva visita al quarter general de 'EUTM Mali' a Bamako (Mali), el mateix dia en què aquesta missió passarà a estar liderada fins a novembre de 2018 pel general de brigada espanyol Enrique Millán Martínez.

La ministra va estar acompanyada durant la seva visita pel general Millán Martínez; pel comandant del Comandament d'Operacions (CMOPS), general Fernando Pérez del Pozo, i per l'ambaixador d'Espanya a Mali, Miguel Gómez de Aranda, entre d'altres autoritats civils i militars.

Durant la seva al·locució, la titular de Defensa va confessar que aquesta havia estat una visita "fructífera", ja que li havia permès comprendre el "valor" de les Forces Armades en la salvaguarda de la sobirania i la integritat territorial d'Espanya i de la defensa dels espanyols i les seves famílies. "Gràcies per la tasca que realitzen, de manera que queda per fer i per tot el que s'ha fet", va dir.

Cospedal ha subratllat que les amenaces "no estan a la volta de la cantonada ", de manera que, continuo, per defensar el model de convivència occidental" cal anar on estigui el conflicte ".

Això li va servir per deixar clar que Espanya està interessada en un Sahel i un Mali a els que regnin una "pau duradora" i l'estabilitat i en els quals no hi hagi "fanàtics" ni "moviments criminals".

Va ??cridar l'atenció sobre el fet que Espanya està a Mali dins dels paràmetres de una missió de la UE i avalada per l'ONU per evitar que el país quedi en mans dels terroristes.

la ministra va divagar sobre el fet que les Forces Armades "protegeixen" i "defensen" un "intangible "que no es valora fins que no es perd: la seguretat i la defensa, sense els quals no hi ha la justícia, el treball, la sanitat, l'educació i la resta de drets i llibertats.

< p> Per això, va emmarcar l'assumpció del comandament de 'EUTM Mali' en un dia "molt important" per a Espanya, perquè tindrà el "gran honor" d'ajudar a l'Exèrcit malià al fet que el seu país no sigui "pastura del terrorisme" ni del crim organitzat.

Cospedal va presumir que després que el Congrés dels Diputats autoritzés la setmana passada duplicar el contingent a Mali -dels 137 actuals als 292- Espanya es convertirà al país que més efectius aportació a aquesta missió.

ha celebrat que des de la seva integració en la missió Espanya ha format més de 11.000 soldats malians. Això dóna fe, segons Cospedal, del compromís d'Espanya amb la pau i estabilitat mundial a partir de la seva participació en missions internacionals (totes les de la UE i gairebé totes les de l'OTAN i l'ONU). "Espanya és un país convençut ajudar els que viuen sota les pitjors circumstàncies", ha reblat.