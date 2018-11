El mes de gener s'acomiada avui amb un fenomen astronòmic espectacular, ja que aquesta nit es produirà un eclipsi total de superlluna .

És a dir, tindrà lloc el fenomen conegut com superlluna en coincidència amb un e Clipse total del satèl·lit , han explicat des del Institut Astrofísic de Canàries (IAC). Serà a més la segona Lluna plena del mes de gener, la qual cosa en Els EUA es coneix com ' Lluna Blava '.

En una nota, el < b> IAC va precisar que això no succeïa des de 1982 , però "s'ha d'entendre només com una curiosa coincidència" i no tindrà cap implicació, ni positiva ni negativa, per al nostre planeta.

eCLIPSIS

els eclipsis lunars ocorren quan la Lluna passa per l'ombra de la Terra , una cosa que no succeeix tots els mesos perquè < b> l'òrbita lunar està lleugerament inclinada respecte a la de la Terra i el Sol (eclíptica).

a diferència dels eclipsis solars, els lunars són visibles des de qualsevol lloc del món , una vegada que la Lluna està sobre l'horitzó en el moment de l'eclipsi.

Durant la totalitat, la Lluna no desapareix de la vista , sinó que adquireix una tonalitat rogenca, raó per la qual la hi coneix com 'Lluna de sang '. Això es deu al fet que l'atmosfera de la Terra actua com una lent i desvia la llum del Sol alhora que filtra els seus components blaus , deixant passar només llum vermella. Aquesta és després reflectida per la Lluna , donant-li una resplendor rogenc característic.

SUPERLUNAS

Com que l'òrbita de la Lluna és una el·lipse, hi ha moments en què el satèl·lit es troba més proper a la Terra (perigeu) i altres més allunyat (apogeu). Durant les superlunas , la Lluna plena es produeix prop del perigeu, i el diàmetre i brillantor lunar poden augmenta r fins a un 14% i un 30% , respectivament, en comparació amb una Lluna plena en l'apogeu.

La Lluna serà més brillant , tot i que costa apreciar a simple vista, apunten des del IAC . "Si fem els càlculs, podem adonar-nos que no és estrany que la Lluna plena succeeixi prop del perigeu", afegeix. De fet, solen ocórrer de tres a cinc superlunas en un any, de les 12 o 13 possibles. Durant l'any 2017 hi va haver tres superlunas , les mateixes que es produiran en l'any 2018 (dues al gener i una altra al desembre).

A la situació més favorable 1 superlluna tindrà un diàmetre de quatre minuts d'arc major que una Lluna plena en l'apogeu. És a dir, l'increment de diàmetre angular és de només la quinzena part de la mida angular del dit petit si s'observa amb el braç estès.