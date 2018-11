El taxi en el qual arribava Xavier Domènech -líder de 'Catalunya en Comú-Podem'- ha estat registrat pels Mossos d'Esquadra per comprovar que en el seu maleter no viatjava Carles Puigdemont , candidat pròfug a la presidència de la Generalitat, segons informa 'la Vanguardia'

El dispositiu realitzat per les forces de seguretat a les entrades del Parc de la Ciutadella ha estat qualificat d ' "un sense sentit absolut en què estem ficats" per part de Domenech, que no donava crèdit a l'escena.

el mateix líder morat ha assegurat que < i> "quan he entrat al Parlament amb el taxi, m'han fet parar a l'entrada i han registrat el cotxe" . Tant ell com el taxista han confessat enfrontar-se per primera vegada a la vida a aquesta situació.

EL PLE, AJORNAT

Roger Torrent, president del Parlament, ha comparegut aquest matí davant els mitjans per informar que el ple d'investidura anava a ser ajornat .

a més, el nou president de la cambra catalana ha confirmat que no proposarà un candidat alternatiu, afegint que anirà "fins al final per defensar els drets de Puigdemont" .