La Guàrdia Civil ha procedit a la detenció de dos ultres implicats en l'assassinat de l'aficionat del Deportivo de la Corunya Francisco Javier Romero, més conegut com Jimmy , per amenaçar de mort via telefònica a un testimoni de la baralla entre ultres que va succeir prop de l'estadi Vicente Calderón, tal com reconeix una portaveu del Institut Armat .

Segons informa ' antena 3 ', els detinguts havien estat denunciats per la víctima davant la Guàrdia Civil, amb previ procés d'identificació. Els detinguts són Sergio SM àlies 'El bufalin' i Ramiro GM, de 24 i 33 anys respectivament, veí d'Alcobendas en el cas del primer i resident a Parla en el cas del segon.

L'operació, emmarcada sota el nom de ' Operació Neptú ', es va saldar amb 34 detencions el dia que es van succeir els fets, al novembre de 2014 moments instants al partit que enfrontava l'Atlètic de Madrid i el Deportivo.