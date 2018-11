L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va fer balanç aquest dimarts de l'activitat municipal en l'últim mes sense aclarir què passarà amb els pressupostos de la ciutat per 2018, que estan sense aprovar, alhora que el PP li va retreure aquest " fracàs "pressupostari i ha sostingut que la regidora viu instal·lada en el" realisme màgic ".

Carmena va comparèixer a petició pròpia en el Ple ordinari de l'Ajuntament de gener, on va adonar del seu últim mes de govern. Inicialment no va fer esment als pressupostos de Madrid per 2018 i, davant l'emplaçament del PP a pronunciar-se, es va referir al fet que si és un fracàs no tenir comptes locals, el Govern central també és un fracassat, perquè encara no els ha tirat endavant.

al mateix temps, la primera edil va explicar l'autorització d'inversions per valor de 206 milions un cop es van aixecar les mesures cautelars que suspenien moltes d'elles per l'enfrontament judicial amb la Delegació del Govern a compte de la regla de despesa.

També es va referir al fet que tres de les 12 escoles infantils municipals ja estan en execució, de manera que en dos mesos acabaran les obres. A més, va al·ludir al fet que el Palau de Congressos de la Castellana ja està assignat a Ifema i que els processos participatius van avançant. Finalment, va defensar la iniciativa del Govern municipl per regular els pisos turístics.

En cultura, àrea que Carmena gestiona directament, l'alcaldessa es va reafirmar en que ha estat una bona idea adjudicar per un jurat les direccions dels grans contenidors culturals. Així mateix, va al·ludir al fet que ja està molt elaborat el programa del centenari del exalcaldes Enrique Tierno Galván i que inclourà activitats com una lectura dramatitzada dels plens que va presidir, concerts homenatge, la reedició del seu bàndols de l'alcalde, una exposició, una estàtua commemorativa i , a petició del PSOE, la recuperació de l'arxiu de l'exalcalde.

CRÍTIQUES dE CIUTADANS

la primera edil també va esmentar els premis MadMas, el primer dels quals es va lliurar a una iniciativa de traducció a llenguatge de signes i el començament de repartiment de fullets de la campanya Barris pels Bons Tractes, contra la violència de gènere.

per la seva banda, la portaveu de Ciutadans, Begoña Villacís, va donar la volta a la petició de respecte llançada per l'alcaldessa i va denunciar que aquesta porta ja 51 preguntes o compareixences sense respondre-, quan la seva predecessora, Ana Botella, si contestava en el ple, perquè el contrari és una falta de respecte a l'oposició. Mentre Carmena no contesti, va finalitzar, ella no participarà en els "publireportatges" en què al seu parer converteix les seves compareixences a petició pròpia.

La portaveu del PSOE, Purificació Causapié, va lamentar la pèrdua d'inversions però va culpar d'elles al "brutal atac" del Govern espanyol ; va fer una valoració positiva de la campanya de Nadal; va demanar que la regulació de pisos turístics no sigui mitjançant "globus sonda" com la moratòria.

"REALISME MÀGIC"

En nom del PP, el seu portaveu , José Luis Martínez-Almeida, va acusar Carmena de viure instal·lada en el "realisme màgic" en ignorar en la seva intervenció que no hi ha pressupostos perquè nou dels regidors de Ara Madrid no estan disposats a donar-los suport; ha criticat que les mesures contra la contaminació es posin en marxa en el centre quan les pitjors dades dels donen les estacions mesuradores de la perifèria ;, i va contraposar la tolerància del Go vern municipal amb els okupes "xupòpters" de l'autodenominat Centre Social 'La ingovernable' a la intolerància amb els que volen exercir un treball per al qual es formen a l'Escola de Tauromàquia.

Finalment, va criticar el repartiment públic de regals de l'Ajuntament a nens als que no deixin res dels Reis Mags com un espectacle "lamentable" digne d'Eva Perón, que no havia parlat de les pèrdues dels comerciants del centre, es va burlar de la suposada carta d'una nena que no vivia a Madrid però demanava la continuïtat de Carmena i ha reiterat que la moratòria als pisos turístics és en realitat una moratòria hotelera ".

Carmena va contestar a Villacís que cedeix les preguntes a delegats quan creu que és més eficaç que contestin aquests ja Almeida que, si és un frac asso no tenir pressupostos, el Govern central també és un fracassat.