El president del Govern, Mariano Rajoy, ha expressat aquest dimarts el seu desig d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2018 abans del 31 de març, tot i que en aquest moment no hi ha cap acord tancat amb les forces polítiques que van donar suport els comptes públics l'any passat.

en una entrevista a TVE recollida per Servimedia, el cap de l'Executiu va prometre fer "tot" el que estigui a les seves mans per aprovar els PGE al Consell de Ministres abans de que finalitzi el primer trimestre de l'any.

Va ??rebutjar que en cas que continuï la pròrroga pressupostària corri risc la legislatura, tot i que "algunes coses" s'haguessin d'aprovar per decret llei en aquest cas, com els diners que han de rebre les comunitats autònomes, que enguany ascendirà a 4.000 milions d'euros.

en tot cas, el president del Govern va dir que en el seu gabinet de moment estan "còmodes" amb els Pressupostos de l'any passat, tot i que si no aconsegueix tirar endavant els de aquest any hauria de fer algun "ajust".

A més, ha assegurat que Ciutadans encara no li ha demanat formalment la dimissió de la senadora del PP Pilar Barreiro per donar el seu suport als PGE. No obstant, Rajoy ha advertit que estem davant d'un tema "prou important" com per no condicionar "a una altra mena de decisions que res tenen a veure amb l'aprovació dels propis PGE".

Aprovar els comptes públiques, va continuar Rajoy, suposarà un "suport decisiu en la recuperació econòmica". Preguntat llavors sobre què farà si el líder de Cs, Albert Rivera, li trasllada personalment aquesta demanda, va contestar que "això ho veurem en el seu moment".

D'altra banda, en matèria de finançament autonòmic va cridar novament a la col·laboració del PSOE, perquè és "imprescindible" que s'involucri en aquest tema com el PP. "Vull que sigui un acord entre partits i també entre comunitats", va declarar, sense tancar la porta a parlar sobre aquest assumpte amb Cs.

Rajoy també va valorar la proposta del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, de aplicar uns impostos especials a la banca i les transaccions financeres per sufragar les pensions. Va dir respectar les decisions "de tot el món", però ha defensat que "el millor sistema" per mantenir i millorar les pensions no és aquest, ja que seria com augmentar l'Impost de Societats.

"Crec que el més eficaç és crear ocupació, perquè quan es crea hi ha més gent cotitzant a la Seguretat Social i es poden millorar les pensions i aquesta ha estat la gran operació d'aquests últims anys ", va sostenir Rajoy, per tot seguit assegurar que la seva voluntat" és al 100 % "per aconseguir un acord en aquesta matèria en el si de la comissió del Pacte de Toledo.