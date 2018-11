La major part de Europa central i occidental experimentarà un augment substancial en el risc d'inundacions a causa del escalfament global i aquesta circumstància és més gran com més es calenta el planeta.

Aquesta és la conclusió d'un estudi realitzat per investigadors del Centre Comú d'Investigació (JRC, per les sigles en anglès), pertanyent a la < b> Comissió Europea . El treball ha estat publicat a la revista ' Climate '.

L'estudi avalua els impactes de les riuades en tres escenaris : 1, 5ºC; 2ºC i 3ºC d'escalfament mitjà de la Terra en comparació amb els nivells preindustrials. Segons les projeccions, el dany causat per les inundacions a tot Europa serà més del doble , des un augment mitjà del 113% si l'escalfament es manté en 1,5ºC fins al 145% en el escenari del 3ºC.

Si bé el patró per Europa central i occidental és d'un augment constant en el risc d'inundació fluvial , l'estudi també indica que aquesta circumstància pot disminuir amb temperatures més càlides en alguns països d'Europa de l'est.

de la mateixa manera, l'increment inicial dels impactes a 1 , 5ºC en alguns països del sud d'Europa ( Espanya , Portugal i Grècia ) es converteix en projeccions més incertes per nivells d'escalfament més alts , a causa d'una reducció substancial de les precipitacions anuals .

l'estudi destaca la necessitat de preparar plans d'adaptació efectius per un possible augment en la severitat i freqüència de les inundacions a Eur opa , i confirma que l'escalfament global té un impacte significatiu en el risc d'inundació dels rius en el continent, encara que pot variar en magnitud d'una regió a una altra.

Els resultats de l'estudi del JRC mostren que es pot evitar un empitjorament substancial del risc d'inundació si es limita l'escalfament global a llindars de temperatura més baixos.

No obstant això , prediu un augment considerable del risc d'inundació a Europa fins i tot en l'escenari més optimista d'escalfament de 1,5 ° C en comparació amb els nivells preindustrials, de manera que els autors insten els governs nacionals a preparar plans d'adaptació efectius per compensar els creixents riscos previstos.

Segons l'acord climàtic de París , els països s'han compromès a mantenir l'augment de la temperatura mitjana global molt per sota de 2 ° C i el seu objectiu és limitar l'augment a 1,5 ° C mentre augmenta la capacitat d'adaptar-se als efectes adversos del canvi climàtic.