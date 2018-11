El president del Govern, Mariano Rajoy, es va retractar aquest dimarts de les seves declaracions de la setmana passada sobre la bretxa salarial entre homes i dones i va prometre donar "totes les batalles" perquè "cada vegada aquestes situacions siguin menors" i el nostre país estigui "el primer" en la igualtat de les retribucions.

en una entrevista a TVE recollida per Servimedia, Rajoy va fer marxa enrere als seus comentaris de dimecres passat a Onda Cero, on quan es refereix a la bretxa salarial va dir que els governants "hem de ser molt cauts a l'hora de saber quines són les nostres competències i quins i no i, per descomptat, no n'hi ha cap que sigui igualar salaris".

"M'he retractat, ni un poc ni 1 molt, m'he retractat ", ha manifestat el cap de l'Executiu, per si se li hagués" entès malament "o s'hagués" explicat malament ". Dit això, ha assegurat que donarà "totes les batalles" en aquest sentit i que aquest país sigui "el millor" en igualtat salarial entre homes i dones.

Dit això, ha incidit que "ja està prohibit, el diu la llei, la discriminació salarial ", perquè" a igual treball i mateix nombre d'hores "no hi hagi sous diferents. Perquè sigui sí, va prosseguir Rajoy, actua la Inspecció de Treball i "resol moltes coses, però probablement no el 100%".

A més, ha recordat que des de 2012 a Espanya ha baixat quatre punts la diferència salarial entre homes i dones "i estem en aquest moment en una situació millor que França, el Regne Unit o la mitjana de la Unió Europea". Tot i això, ha indicat que seguirà "treballant" per donar més "passos en la bona direcció".