Rajoy s'ha pronunciat en estos termes en una entrevista a TVE recollida per Servimedia, on va manifestar el seu desig que la jornada d'avui transcorri " de manera raonable " i que Parlament acati " la voluntat " que va manifestar el TC, que és " el que en qualsevol democràcia sol succeir ".

"Espero que no tinguem de fer res perquè això no es produeix (una investidura telemàtica o per delegació), però el TC és molt clar i li diu al president del Parlament que no pot ser candidat < b> el senyor Puigdemont si no hi és ia més autoritzat per un jutge ", va sentenciar Rajoy.

per al president del Govern, això és" de pur sentit comú ", ja que" no es pot ser un pròfug de la Justícia i pretendre que a un li trien president d'una institució democràtica ". " Sens dubte, Torrent incorreria en responsabilitats " si permet aquest fet, ha advertit.