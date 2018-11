Segons informat fonts policials , durant la investigació, iniciada a mitjans de juny de 2017 , els agents van corroborar que el detingut s'autodefinia com un integrant més en la distància de l'esmentada organització terrorista, donant suport a la comissió d'atemptats per a la consecució dels objectius marcats per aquesta.

El detingut, de nacionalitat marroquina i de 45 anys , es trobava en un avançat procés de radicalització a causa del consum progressiu de vídeos i documents propagandístics de l'organització. De fet, davant la impossibilitat de viatjar a Síria causa de l'actual control fronterer pels països limítrofs, havia arribat a exposar públicament que " el que pugui fer alguna cosa que ho faci , al qual no li deixin anar-se'n a Síria que mati a sis o set espanyols ".

Així mateix, elogiava els atemptats comesos a Barcelona i Cambrils l'estiu passat, manifestant que si ell tingués una furgoneta gran faria el mateix que "els germans" que van atemptar al mes d'agost a Les Rambles .

Molt reservat, per evitar aixecar sospites es vantava de no portar barba, vestir pantalons curts i no anar a la mesquita a resar , tot això d'acord al concepte que es coneix com 'taqiyya', un principi que justifica portar una vida allunyada dels preceptes islàmics en una societat no islamitzada per tal d'atacar-la des de dins.

l'arrestat buscava allunyar-se de la imatge prototípica d'un fonamentalista islàmic per p rostir desapercebut, estratègia que acompanyava amb altres mesures de seguretat en matèria de telefonia mòbil o en conduir , realitzant maniobres evasives per evitar que es detectés el seu recorregut o els llocs on anava.

en la seva pretensió de autoadoctrinarse, visionava de manera reiterada vídeos en què s'observava a jihadistes combatent a Síria -segons ell, màrtirs que " s'han guanyat el cel ", així com execucions perpetrades per nens amb càntics en què s'enalteix la lluita violenta en nom d'Allah. Compartia aquests vídeos amb persones del seu entorn, convidant en ocasions a algunes d'elles al fet que l'acompanyessin a Síria a unir-se a Daesh i prometent que ell pagaria el viatge dels dos.

L'operació, que continua oberta , s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central Instrucció Número 4 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.