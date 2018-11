El deposat president de la Genaralitat, Carles Puigdemón t, torna a posar entre l'espasa i la paret al Parlament Català , després que ahir demanés empara a la càmera per a la seva investidura presencial.

el cessat president va registrar un escrit al Parlament , en el qual va sol·licitar estar present durant la investidura sense ser detingut per les autoritats. En el mateix, Puigdemont remarca el seu " dret a assistir als plens i votacions" i en el seu " immunitat " per no ser detingut excepte en cas de " delicte flagrant ".

També exigeix ??que " com a màxima autoritat de la Cambra, adopti les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i del conjunt dels seus membres ", tal com informa ' El Mundo '.

Torrent es veu així sumit en una cruïlla . Si actués d'acord amb la llei , podria desconvocar el Ple per proposar un nou candidat o per contra , mantenir la convocatòria del Ple , per després aixecar la sessió a l'espera que l'Alt Tribunal es pronunciï definitivament sobre la candidatura d' Puigdemont en el termini aproximat de 10 dies. < / p>

Torrent pot també mantenir el ple i delegar en la majoria parlamentària la decisió de de seguir endavant amb la investidura o ajornar-la .

Torrent haurà de prendre una decisió .