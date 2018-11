Carles Puigdemont esgota els seus últims cartutxos per ser investit president. El candidat de Junts Per Catalunya sol·licita ara a Roger Torrent, president del Parlament, empara per "salvaguardar els seus drets" com a diputat i com a candidat a la presidència de la Generalitat.

En una carta escrita en la qual el expresident cessat es dirigeix ??a Torrent i que recull ' El País ', Puigdemont sosté que "gaudeix d'immunitat amb l'efecte concret que no pugui ser detingut si no és en cas de ser delicte flagrant". En la mateixa, assegura que hi ha "actuacions judicials i governamentals de l'Estat" l'objectiu és "obstaculitzar" la investidura.

Finalment. Va fer èmfasi en la necessitat que Roger Torrent garantir el ple d'investidura previst per al dimarts a les 15:00 i que se celebri amb normalitat, sense fer cas de la sentència del Constitucional si no és amb autorització prèvia del suprem.