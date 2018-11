Tots som experts en Medicina quan es tracta de solucionar una grip. Tirem de recomanacions i remeis casolans com si fóssim xamans; creiem tenir a les nostres mans la botica de l'àvia i en realitat l'única cosa que fem és difondre una sèrie de rumors i mentides que fins i tot poden jugar en contra de la nostra salut.

Per això, repassem costat de Cigna 11 falsos mites que hauràs escoltat en més d'una ocasió. Pren nota i aplica't el conte. Si coneixes algú que està malalt, la millor recomanació que pots fer és enviar-ho al metge.

1. Una grip i un fort refredat són el mateix . La grip i el refredat no són els iguals: la primera es caracteritza per una simptomatologia més severa, dolor muscular, cansament extrem, tos seca, febre i, fins i tot, nàusees i vòmits. El refredat no presenta complicacions que facin necessari acudir a l'hospital, a diferència de la grip.

2. Un refredat mal curat acaba en grip. Un refredat és una patologia que mai estarà "mal curada". Si passa un temps i els símptomes persisteixen és que realment hi ha una altra malaltia pel mig, com una pneumònia, una bronquitis o la grip.

3. La vacuna contra la grip assegura no contraure aquesta malaltia . Aquestes vacunes protegeixen dels subtipus existents a la temporada anterior, pel que la seva efectivitat oscil·la entre el 40% i el 60%. El virus de la grip té una alta capacitat de mutació i, per tant, complica l'eficàcia de la vacuna.

4. La vitamina C prevé i guareix el refredat . No s'ha demostrat que la vitamina C redueixi la incidència dels refredats ni que afecti en la seva durada. Tampoc que emmalaltim per estar baixos de defenses. Una persona que estigui sana pot acatarrarse més d'una vegada a l'any.

5. Els antibiòtics ajuden a superar la grip. Aquests acaben amb els bacteris, però no amb el virus. Tot i que molts fàrmacs per disminuir els seus símptomes, no n'hi ha cap que faci que aquesta desaparegui.

6. Sortir al carrer amb els cabells mullat a l'hivern fa que emmalaltim . No hi ha proves científiques que avalin que la humitat i el fred causen refredat o grip, sinó altres malalties com la pneumònia.

7. No cal fer exercici quan s'està malalt . Aquest és un mite a mitges. No és millor ni pitjor, però si es va a anar al gimnàs estant refredat cal assegurar-se rentar-se les mans constantment per no contagiar a altres esportistes.

8. Cal "suar" la febre durant el refredat . Segons els experts, no és recomanable tapar-se en excés. Malgrat que la sudoració és un excel·lent mecanisme per combatre l'augment de la temperatura corporal, l'acte de tapar-se provoca que la suor es refredi sobre la pell, provoqui fred i faci un efecte rebot augmentant la temperatura corporal. El convenient és prendre banys d'aigua tèbia per refrescar l'organisme.

9. No obrir la finestra de les estades quan estem malalts . Cal obrir-les, encara que sigui uns minuts. La ventilació és fonamental, sobretot en entorns càlids.

10. Cal evitar els lactis quan s'està malalt . Està molt estès el mite que els productes lactis causen flegmes, però la veritat és que només poden afectar si es tenen problemes de salut, intolerància o al·lèrgies a aquest tipus d'aliments.

11. Prendre sopa calenta és un "conte", no ajuda a la recuperació . Diverses investigacions avalen que la barreja de vitamines i nutrients del brou de pollastre, per exemple, posseeixen un efecte antiinflamatori que alenteix el creixement dels leucòcits implicats en l'alliberament de mucositats i conté altres agents medicamentosos semblants a les substàncies farmacològiques modernes contra el refredat. Si a més s'afegeixen altres espècies i condiments, com l'all, el pebre, el curri, la ceba, la pastanaga, els naps, l'api o el julivert, els beneficis són més grans.