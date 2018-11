Un 40% dels casos de càncer a Espanya es poden evitar adoptant hàbits de vida saludables, segons ha destacat aquest dilluns la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) durant la presentació del vídeo 'Prevenir el càncer és a les nostres mans' per conscienciar la societat sobre la importància de l'obesitat, el tabac i la manca d'exercici físic.

Segons la SEOM, Espanya se situa al capdavant de diagnòstics de càncer a Europa, tot i que s'ha produït un increment en la incidència d'aquesta malaltia. Referent a això, la presidenta d'aquesta societat mèdica, la doctora Ruth Vera, ha subratllat que "aquest augment es deu a l'envelliment de la població, ja que Espanya és el segon país del món, per darrere del Japó, amb major esperança de vida. a més, aquest increment es deu al desenvolupament de programes de screening en determinats càncers com el de mama o de còlon, però sobretot a l'adopció de mals hàbits de vida ".

el tabac és el responsable de fins un 33% dels tumors, mentre que l'alcohol provoca fins al 12% dels càncers, i l'obesitat, un de cada 20 casos a Europa, segons es recull en l'informe 'Les xifres del càncer a Espanya 2018', al que també se subratlla que la supervivència dels pacients amb càncer segueix en augment, situant-se en el 53% a cinc anys després del diagnòstic a Espanya.

No obstant això, la doctora Vera ha destacat en roda de premsa que " sabem que nou de cada 10 persones desconeixen que beure o fumar augmenta el ris go de desenvolupar un càncer i que 15 de cada 20 no saben que l'obesitat està associada a diversos tipus de tumor. Això ens porta a plantejar-nos que alguna cosa s'està fent malament i que la informació que es dóna no és suficient per conscienciar la societat ".

L'informe de la SEOM destaca també que els tumors més freqüents diagnosticats el 2017 a Espanya van ser, tenint en compte tots dos sexes, el colorectal amb 34.331 casos, pròstata amb 30.076, pulmó amb 28.645, mama amb 26.370, bufeta amb 14.677 i estómac amb 8.284.

Durant la presentació d'aquest informe, SEOM també va donar a conèixer l'acord de col·laboració signat amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) per fomentar la formació i investigació aplicada amb l'Observatori del Càncer.

Referent a això, el president de l'associació, el doctor Luis Paz-Ares, ha explicat que "els objectius que persegueix aquest Observatori són disposar d'un sistema d'informació que permeti avaluar la situació del càncer en un moment determinat, així com la seva evolució i tendències futures".

Amb motiu d i la celebració del Dia Mundial del Càncer el proper 4 de febrer, la SEOM va insistir en la necessitat d'un abordatge multidisciplinari del càncer en Comitès de Tumors específics.