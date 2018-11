El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, va sol·licitar aquest dilluns a les autoritats veneçolanes que "rebaixin la verborrea sense fonament" que mantenen en les últimes setmanes i va afirmar que "no hi ha cap raó" per tallar les relacions diplomàtiques amb Veneçuela.

Per això, va convidar les autoritats veneçolanes a "rebaixar la verborrea sense fonament" que tenen i ha explicat que el Govern espanyol es limita a "tenir bones relacions i protegir els nacionals" que resideixen i tenen negocis a Veneçuela.

Va ??precisar que després que els dos països declaressin "persona non grata" als seus respectius ambaixadors, les ambaixades "continuen obertes" i encapçalades pels encarregats de negocis per intentar que la situació transiti pels "canals més sensats possibles".

tot i que va afirmar que "no puc garantir res" respecte de la ruptura de les relacions diplomàtiques amb Veneçuela, va afirmar que "no hi ha cap raó" perquè s'arribi a aquest extrem.

"ESCEPTICISME" SOBRE LES ELECCIONS

Quant a si la celebració d'eleccions presidencials a Veneçuela serenarán els ànims en aquest país, va mostrar el seu "escepticisme" i va deixar clar que "si es restringeix el dret de sufragi de l'oposició no es podrà parlar d'eleccions justes i democràtiques".

de fet, va comentar que la UE analitzarà l'esdevenir dels comicis i ha avançat que hi ha països membres que han dit que no reconeixeran el resultat electoral.

Finalment, preguntat sobre el suport de l'Executiu a les tasques de mediació de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, el ministre va manifestar que l'executiu "avala múltiples intents de diàleg" entre les autoritats i l'oposició veneçolana.