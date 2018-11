La Creu franquista dels Caiguts al municipi de Callosa (Alacant) ha estat retirada aquesta matinada entre fortes mesures de seguretat i s'ha saldat amb la detenció de dues persones afins a un grup falangista que s'han oposat a la retirada del monòlit.

Tal com informa ' l'Espanyol ', la retirada s'ha realitzat dins del marc del compliment de la Llei de Memòria Històrica. La seva retirada estava pendent des del 2016, però no s'havia realitzat fins ara a causa de la negativa d'un sector de la població que s'ha alternat durant any i mig per evitar el seu desmantellament.

La Guàrdia Civil i la Policia han estat els encarregats de desallotjar la plaça i d'assegurar la retirada de la creu, a més de la detenció d'un home i una dona per resistència a abandonar el lloc i llançar petards als agents.

D'altra banda, segons informa el citat mitjà, es van produir altercats entre els que estaven a favor de la retirada i els que estaven en contra. Càntics a favor de la República i insults entre persones en el que els cossos de seguretat van haver de mediar perquè la cosa no anés a més.

La decisió de retirar la creu franquista ha estat recolzada per la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. D'aquesta manera, es realitza el quart intent de complir amb la Llei de Memòria Històrica en retirar un monument aixecat en el 1940 després de la Guerra Civil.