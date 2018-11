Passi el que passi, hi haurà investidura. Així ho ha assegurat Gabriel rufià, que descarta la possibilitat que el ple previst per al dimarts a les 15:00 per investir Carles Puigdemont sigui ajornat. El diputat d'ERC al Congrés també ha corroborat que hi haurà investidura "com es pugui i com l'Estat permeti".

En una entrevista a ' RNE 'que recull ' eldiario.es ', rufià considera "pervers" el fet que la responsabilitat de "deixar caure" a Carles Puigdemont caigui sobre el costat republicà, fent referència a les declaracions del seu company a la cambra baixa, Joan Tardà, sobre si calia sacrificar el líder de Junts per Catalunya per tirar la investidura endavant .

d'altra banda, el republicà assegures que ningú és "imprescindible" en aquest procés, que el candidat és Carles Puigdemont i pel que fa a la viabilitat de la investidura, assegura que l'objectiu és lle bar a un acord: "Cal contemplar totes les eleccions, però l'única que contemplem és arribar a un acord" ha sentenciat.