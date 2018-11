L'Administració General de l'Estat (AGE) va convocar aquest dilluns els processos selectius per cobrir un total de 4.725 places en cossos generals de l'Estat, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2017.

Segons ha informat el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, aquesta convocatòria suposa un increment del 65% sobre les 2.867 places ofertades en l'anterior.

a més de l'augment en el nombre de places convocades, en aquesta Oferta d'Ocupació Pública destaca la convocatòria de 800 places pel sistema d'ingrés lliure en el Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat. Des de 1992, ha assenyalat Hisenda, no s'havien tornat a convocar pel torn lliure.

Del total de les places convocades, es reserven 376 per a la seva cobertura per persones amb discapacitat, fet que suposa un increment del 50, 4% sobre les places de l'any anterior.

a partir de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) s'obrirà un termini de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació en els diferents processos selectius. L'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) estima que es presentaran més de 100.000 sol·licituds.

La convocatòria inclou 630 places (430, d'ingrés lliure i 200, de promoció interna) per al Cos de Gestió de la Administració Civil de l'Estat; 2.100 places (800, d'ingrés lliure i 1.300, de promoció interna) per al Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat, i 1.200 places (400, d'ingrés lliure i 800, de promoció interna) per al Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat.

d'altra banda, es convoquen 340 places (200 d'ingrés lliure i 140 de promoció interna) per al Cos de Gestió de Sistemes i Informàtica de l'Administració de l'Estat, així com 455 places (350 d'ingrés lliure i 105 de promoció interna) per al Cos de Tècnics auxiliars d'Informàtica de l'Administració de l'Estat.