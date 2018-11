La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría , va celebrar aquest dilluns les "mesures cuatelares claríssimes " decidides pel Tribunal Constitucional (TC) per impedir la investidura telemàtica de Carles Puigdemont com president de la Generalitat de Catalunya , i ha precisat que l'executiu està "sotmès" a la independència d'aquest tribunal < /b>.

Lo va dir durant la seva assistència a una trobada informativa amb el president de la Xunta de Galícia , Alberto Núñez Feijóo , en ser preguntada per la decisió del Constitucional d'impedir aquesta investidura en cas que Puigdemont no estigui present , i d'ajornar per a més endavant la decisió definitiva sobre l'admissió o no a tràmit del recurs presentat pel Govern .

Si Puigdemont torna a Espanya , ha precisat, " ja li ha dit claríssimament el Tribunal Constitucional que ha de posar-se a disposició judicial, i aquest és el camí q ue ha de seguir, el camí del Tribunal Suprem ", va respondre la vicepresidenta a la pregunta de què farà el Govern si es dóna aquesta circumstància.

Preguntada per la suposada crida del Govern al Tribunal Constitucional mentre els seus magistrats deliberaven per insistir en els riscos d'aquesta investidura, es va limitar a subratllar que la forma de dirigir-se als tribunals és a través d'aquest recurs , ia partir d'aquí " ens sotmetem a la Constitució, a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional ja l'absoluta independència del Tribunal, que la té ".

Va ??deixar clar que l'Executiu recorrerà " tot el que es vagi produint ", però de moment, ha subratllat, "hi ha unes mesures cautelars claríssimes que diuen tres coses: la primera és que no pot haver-hi una inevestidura telemàtica i no es pot fer aquest ple sense la presència física del candidat; en segon lloc, que aquest candidat, el senyor Puigdemont , no pot anar a aquest Ple sense posar-se abans a disposició de la Justícia, i en tercer lloc que no hi caben vots delegats ni telemàtics dels que es troben fugits de la Justícia ".

Considera que tot això és" una bona notícia per a la Justícia i per als espanyols de bé que compleixen la llei i els posa vermell veure com altres se la salten alegrement ".

Preguntada expressament per si se sent qüestionada després de la resposta del Constitucional al recurs, la vicepresidenta va respondre que governar " és pensar primer en el futur del teu país i després en el teu ".