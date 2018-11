El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos , ha assenyalat aquest dilluns que el seu departament segueix " molt de prop " les negociacions entre l'empresa automobilística PSA-Opel i els sindicats sobre el conveni col·lectiu, i ha afegit que espera un "bon acord" que permeti mantenir el pla d'inversions i l'ocupació.

"Demanem que les parts posin tot el seu esforç a arribar un acord que permeti mantenir el funcionament de la planta d'Opel a Figueruelas (Saragossa) i atraure noves inversions", ha apuntat < b> de Guindos en unes declaracions difoses pel Ministeri .

Segons el titular d'Economia , la indústria de l'automòbil és "essencial no només per a la economia aragonesa, sinó per al conjunt d'Espanya , per la seva aposta per la i + d + i, l'ocupació de qualitat, la capacitat d'atracció d'inversió estrangera i el dinamisme exportador ".

el ministre va dir confiar que " s'aconsegueixi un bon acord que permeti mantenir el pla d'inversions i l'ocupació del grup PSA a la planta de Figueruelas i el desenvolupament d'un projecte industrial estable i competitiu a llarg termini ".