Els dos ex consellers pròfugs a Bèlgica, Lluís Puig i Clara Ponsatí , tots dos, diputats per Junts per Catalunya (JxCat). Aquesta decisió dels ex membres del Govern català és un pas més perquè Puigdemont continuï el pols contra la justícia espanyola cada vegada més sol. Segons informa 'El Mundo' , el gest dels companys pròfugs de Puigdemont vol dir que acaten la decisió del Tribunal Constitucional i que no continuen amb la 'lluita' des de l'exili. Ara mateix, només dos dels exconsellers fugats continuen amb la seva acta de diputat, Toni Comín, i Meritxell Serret , d'ERC.

Els exconsellers van anunciar la seva renúncia a través d' Twitter , i va anunciar que tant ell, com Ponsatí i, en principi, també Serret , anaven a renunciar a la seva acta de diputat, però la ex consellera d'ERC i el propi partit no van indicar que ella fos a renunciar , de manera que Lluís Puig s'ha vist obligat a demanar disculpes per Twitter . "He de demanar disculpes públicament per la meva incontinència verb / tuitera. No tinc dret a parlar en nom d'altres grups parlamentaris . I s oi conscient que tot i les disculpes és difícil redreçar el que està dit . Repeteixo, disculpes sinceres Meritxell i ERC ".

Caldrà esperar per saber quin camí segueix l'actual President del Parlament . Torrent i el seu partit, ERC , en les pròximes hores, ja que només queden dos dies per a la sessió d'investidura al Parlament i Torrent cada vegada s'allunya més de la concordança amb JxCat.