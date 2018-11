Per als responsables d'una pàgina web, incrementar el nombre de visites constitueix el principal cavall de batalla. I en això juguen un paper fonamental les estratègies SEO, que permeten que Google localitzi la nostra web i la posicioni al capdamunt a l'hora d'oferir els resultats d'una recerca.

El SEO ha evolucionat notablement al llarg dels anys. La proliferació d'spam o correu brossa, l'ús abusiu d'enllaços i paraules clau i l'aposta per la tecnologia mòbil han propiciat un canvi de plantejament en la política SEO. En Online Màrqueting Dream tenen molt presents les noves directrius de Google per al posicionament de pàgines i han actualitzat les seves fórmules de treball per adaptar-se als canvis.

Anys 90, l'inici

Però, com ha evolucionat el SEO ?, quins són els criteris pels quals s'ha de regir actualment una pàgina web per sortir ben posicionada en les recerques a través de Google? Per entendre els canvis i aconseguir una informació útil sobre SEO , cal conèixer primer els orígens i entendre el perquè dels canvis.

els primers passos es situen en els anys 90, quan els administradors de pàgines enviaven les seves adreces a cercadors com Yahoo o Altavista perquè procedissin a la seva indexat. En aquells moments, els cercadors centraven la seva atenció sobretot en els enllaços existents a les pàgines.

Després va arribar Google i es va afermar el concepte de paraules clau. Els especialistes SEO van passar a assignar a cada URL de dos a cinc paraules clau i buscaven optimitzar continguts, títol i metadescriptores en base a aquestes keywords.

Continguts originals i links rellevants

Amb el pas dels anys, els criteris de posicionament han evolucionat i els cercadors, especialment Google, premien la qualitat. Gràcies als avenços en les recerques amb criteri semàntic, les pàgines poden arribar bones posicions per diverses paraules clau relacionades entre si. D'aquesta manera, es busca satisfer les necessitats de l'usuari.

En l'actualitat, l'optimització d'una pàgina no es centra en la repetició de paraules clau, cal crear continguts originals que satisfacin les demandes dels internautes . El mateix passa amb la política d'enllaços. Els links han d'estar justificats i el bombardeig d'enllaços cap a una pàgina concreta pot acabar en penalització.

Google valora especialment els enllaços cap a pàgines rellevants o autoritzades, introduïts de manera natural. Els links forçats cap a url de poc valor per als usuaris poden resultar perjudicials per al posicionament SEO.

Tecnologia mòbil

A l'hora de dissenyar les estratègies SEO d'una empresa, és imprescindible tenir en compte als telèfons intel·ligents. Cada vegada és més gran l'ús del mòbil per efectuar recerques a internet, el que obliga a adaptar les pàgines a l'usuari final ia la seva experiència d'ús amb nous dispositius.

El mateix passa amb les xarxes socials. El SEO no ha de limitar-se a l'optimització de continguts per a pàgines; avui en dia, és indispensable jugar amb el poder de les RR.SS. Facebook i Twitter són una eina clau per generar enllaços i derivar continguts cap a les pàgines web.