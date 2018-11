El duel servit pel sorteig de semifinals entre Barcelona i València serà el plat estrella de l'última ronda prèvia a la final de la Copa SM El Rei. El vigent campió de la competició, que va eliminar el RCD Espanyol després de vèncer per 2-0 a la tornada, rebrà al València al Camp Nou en el partit d'anada, mentre que a Mestalla es decidirà el primer finalista de la present edició. < / p>

per la seva banda, el Leganés, equip revelació del torneig que va deixar fora el Reial Madrid en vèncer al Santiago Bernabeu per 1-2, rebrà la visita del Sevilla de Montella a Butarque primer i viatjarà a Sevilla per tractar de fer història i ficar-se per primera vegada en la seva història en una final de Copa.

els enfrontaments d'anada se celebraran la setmana que ve, precisament el dia 31 de gener, mentre que la tornada dels mateixos seran el 7 de febrer.