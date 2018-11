Un total de 102 trams de carreteres estaven aquest matí afectades per la neu o el gel, entre elles set vies de la xarxa principal situades a Astúries, Castelló, Lleó, Girona i Lleida, segons la Direcció General de Trànsit (DGT) .

les dades de la DGT sobre l'estat de les carreteres a les 10.00 hores, recollits per Servimedia, indiquen que en aquest moment hi havia set vies tancades (nivell negre), en 61 era necessari l'ús de cadenes o pneumàtics d'hivern (vermell), en 10 hi havia restriccions als camions (groc) i en 24 la neu a la calçada condicionava la circulació (verd).

quant a la Xarxa de Carreteres de l'Estat, havia nivell vermell (és a dir, els cotxes poden anar a 30 km / hi amb cadenes o pneumàtics d'hivern i està prohibida la circulació de camions, autobusos i vehicles articulats) en els ports de Pajares (N-630), tant en el seu vessant asturiana com a la lleonesa; San Glorio (N-621) i Pontón (N-625), a Lleó. El mateix passava a la N-260 a Ribes de Freser (Girona) i a Soriguera (Lleida), ia la N-232 ia la N-232 a Morella (Castelló).

D'altra banda , les carreteres tancades al trànsit de vehicles eren l'a-4025 a Monachil (Granada), la DSA-191 a Candelario (Salamanca), la BV-5301 a El Brull (Barcelona) i la NA-2011 i la NA-2012 a Ochagavía (Navarra), així com els ports de Lunada a la CA-643 (Cantàbria) i de Fonte da Cova a la LI-126 (Lleó).

a més, un total de 53 trams de carreteres secundàries tenien el nivell vermell. La majoria d'elles són ports d'Astúries (Sant Isidre, Tarna, El Acebo, Cerredo, Tormaleo, Leitariegos, Somiedo, Avantatge, Cobertoria, Pou de les Dones Mortes i La Marta) i Lleó (Fonte da Cova, Foncebadón, Picones, Monteviejo , Pando, Sant Isidre i Les Senyals).

També hi havia nivell vermell en carreteres de Granada, Jaén, Osca, Terol, Cantàbria, Conca, Àvila, Palència, Barcelona, ??Girona i Salamanca.

AVÍS dE lA DGT

d'altra banda, la DGT ha avisat que 12 trams de vies d'alta capacitat de la meitat nord peninsular es poden veure afectades aquest divendres per nevades , pel que va recomanar als ciutadans que vagin a viatjar durant aquests dies que planifiquin el viatge abans de sortir consultant el pronòstic del temps i l'estat de la circulació de les carreteres.

aquestes vies són l'a- 52 (Orense-Zamora) des Gudiña a Puebla de Sanabria; l'A-6 (Lugo-Lleó) des Castell fins passat Pedrafita do Cebreiro, sobretot el vessant gallega; l'A-6 (Lleó) a l'entorn del Port del Manzanal; l'AP-66 (Lleó-Astúries); l'A-67 (Palència-Cantàbria); l'A-1 (Madrid-Segòvia-Burgos-Àlaba-Guipúscoa); l'AP-6 (Àvila-Segòvia-Madrid); l'AP-51 (Segòvia-Àvila) en Villascastín i Àvila; l'AP-61 (San Rafael-Segòvia); l'A-2 (Guadalajara-Soria); la N-330 (Osca) a l'entorn del túnel de Somport, i la N-240 (Osca-Lleida) a l'entorn del túnel de Viella i la vall d'Aran.

Trànsit va advertir que, en el cas que els desplaçaments per carretera transcorrin per algunes zones per a les quals l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat l'avís taronja o el groc per nevades, "les condicions del viatge es poden veure afectades per possibles actuacions a la via per garantir la fluïdesa i la seguretat viària en tot moment ".

" es recomana que s'extremi la precaució quan es circuli per les àrees i vies afectades per aquesta previsió, així com disposar dels mitjans i equipament adequat per a transitar en condicions de seguretat ", va afegir.

a més, ha indicat que els usuaris de les vies han de prestar atenció a la senyalització en els panells de missatge variable ia les indicacions dels agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil.