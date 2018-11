Els aficionats francesos a la Nutella estan d'enhorabona. Un descompte del 70% de la marca de crema de xocolata i avellana va provocar grans altercats entre els consumidors que es volien fer amb els productes oferts pels supermercats.

Tal com informa ' El Mundo ', la policia va haver d'intervenir perquè la cosa no anés a majors en alguns dels supermercats. En l'horari d'obertura ja hi havia 200 persones que es van afanyar a fer-se amb lots de Nutella al més aviat possible, pel fet que el cost va baixar de 4,50 a 1,40. Un dels empleats del supermercat va confirmar que els clients van començar a córrer pel que fa sonar l'alarma i que el director "va haver d'intervenir," escortat per un agent de seguretat, lliurant un pot per persona ".

A més , va sostenir que el palet va durar tot just de 10 minuts i va mostrar la seva estupefacció per la reacció dels consumidors: "Són com animals. A una dona van intentar arrencar-li el pèl, a una senyora gran li van posar una caixa de cartró al cap ia una altra persona li sagnava la mà "va concloure.