La portaveu de Units Podem al Congrés dels Diputats , Irene Montero , va anunciar aquest divendres que Catalunya A Comú Podem votarà no a la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat .

" Anem a votar en contra d'Puigdemont o de qualsevol candidat del PDECat ", va assegurar Montero en una entrevista a RNE recollida per Servimedia . Va afegir que votaran en contra d'aquesta investidura "el presentin ara o després" i va dir que aquesta decisió no té res a veure amb el seu projecte independentista, sinó que es deu al fet que el PDECat " ha robat "i" hi ha una condemna del cas Palau ".

Per aquest motiu, ha explicat que la coalició en la qual està Podem a Catalunya , Catalunya a Comú Podem , liderada per Xavier Domènech , votarà no a la investidura de Puigdemont al Parlament dimarts que ve, 30 gen .

Podem ha insistit en les últimes hores en què Puigdemont no pot ser president del Govern català des Brussel·les i reclama una Presidència de la Generalitat que "compti amb tots els catalans" i no governi "per a una minoria".