La portaveu d'Units Podem al Congrés dels Diputats , Irene Montero , ha considerat aquest divendres que el president del Govern, Mariano Rajoy , ha fet el " ridícul compartit " amb el PSOE i Ciutadans , després que el Consell d'Estat li contestés que no hi ha fonaments per impugnar ara una hipotètica investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat de Catalunya .

la dirigent d' Podem s'ha pronunciat d'aquesta manera en una entrevista a RNE , recollida per Servimedia , en la qual ha confiat que el Govern " rectifiqui "i no segueixi endavant amb la idea d'interposar davant el Tribunal Constitucional la impugnació de la proposta del president del Parlament , Roger Torrent , que Puigdemont es sotmeti a la sessió d'investidura com a candidat a la Presidència de la Generalitat .

No obstant això, va considerar que el Govern de Rajoy actua d'una manera " autoritària " i seguirà endavant amb aquesta impugnació. " El Govern últimament actua tot i tenir als organismes en contra ", va sostenir Montero. " Ha fet el ridícul compartit amb PSOE i Ciutadans ", va dir en al·lusió al suport d'aquests partits a Executiu .

Va ??insistir en el que ja va declarar aquest dijous el líder d' Podem , Pablo Iglesias , que va dir que el PP parla de Catalunya per tapar la corrupció del seu partit, quan aquests dies se situa en el punt de mira el suposat finançament il·legal del PP valencià .

Ha carregat també contra el partit de Albert Rivera perquè considera que té " moltes tragaderas " amb la corrupció del PP i que tot i així continua " sostenint " Executiu de Rajoy . "Té un sac que és infinit i va a tolerar-ho tot", va dir.

Per la seva banda, va defensar que Podem està "davant" de les polítiques del PP i ha afirmat que el seu partit va a representar als ciutadans , perquè "la corrupció s'està utilitzant com una eina per comprar polítics" i, des de la formació estatge, "defensarem un model de país on no l'hi portin tot".