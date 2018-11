L'expresident del Brasil Luiz Ignacio Lula Da Silva, més conegut com Lula Da Silva, ha passat de ser el candidat favorit a guanyar les eleccions presidencials d'octubre a estar a prop d'entrar a la presó.

Tal com informa ' El País ', el Tribunal de segona instància de Porto Alegre no només ha ratificat la condemna de presó a la qual s'enfronta l'exlíder del Partit dels Treballadors brasiler, sinó que l'ha augmentat a 12 anys i la seva inhabilitació política vuit anys. Des del seu partit, asseguren que aquesta decisió és fruit d'una maniobra "colpista" d'aquells sectors de la política i de la justícia que van impulsar la destitució de l'expresidenta Dilma Rouseff.

Militants del PT van sortir al carrer en senyal de protesta contra aquesta decisió de la justícia brasilera, amb l'objectiu que Lula es mantingui com a candidat a la presidència del Govern. El motiu pel qual es veu augmentada la condemna són la concessió d'un apartament triplex en una platja de Sao Paulo rebut com suborn de la constructora OAS, beneficiària de contractes de la petroliera Petrobas, i en ella es justifica que Lula mai va arribar a ocupar aquest habitatge ni tampoc figura al seu nom com a propietat.

com que la condemna dictada per unanimitat, a l'ex president li queda l'opció de recórrer aquesta sentència al Tribunal Superior de Justícia al Tribunal Suprem per ajornar la sentència i avançar en la seva candidatura.