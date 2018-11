El preu del bitllet de Rodalies no pujarà de preu aquest any. Així ho ha afirmat Iñigo de la Serna, ministre de Foment, que ha afirmat en una entrevista a Antena 3 que el preu del viatge romandrà congelat per tercer any consecutiu .

A més, de la Serna ha apuntat que abans que conclogui el primer trimestre de l'any presentarà el pla específic per al servei de Madrid , on es renovarà el 60% del parc de trens disponibles .

Aquestes millores concerniran també als serveis en Catalunya, Astúries, Cantàbria i València i tractaran de reduir el repunt d'incidències (7% més) sofert durant el curs passat.

Segons informa Invertia, els trens de Rodalies són els que més nombre de viatgers transporten, arribant als 423 milions el 2017, 900.000 d'ells amb hàbit diari .