El portaveu del Partit Popular al Congrés, Rafael Hernando, ha criticat aquest dijous que l'oposició pretengui fer un "judici general contra el PP" quan aquest partit "no és el senyor Ricardo Costa", que en el judici per la 'trama Gürtel' a la Comunitat Valenciana va reconèixer finançament amb "diner negre".

en una entrevista a Telecinco recollida per Servimedia, Hernando va reconèixer que aquests casos de corrupció causen "una enorme vergonya ", i alhora ha criticat als que intenten fer veure que " això era una estructura de tot el PP ".

Per això, ha considerat que no es pot carregar contra tot el partit pels "tripijocs" que han fet "algunes persones al marge" de la formació. "Costa clar que actuava en el seu propi benefici", va afegir el portaveu parlamentari dels populars.

"Estic donant la cara per coses que ha fet un senyor a València fa onze anys i em sembla lamentable ", es va queixar, abans de recordar que el Govern del PP ha canviat el marc legislatiu introduint noves mesures per lluitar contra la xacra de la corrupció.

Dit això, va carregar contra Ciutadans per "el tema dels comptes falses" i demanar no "treure gravetat" a aquests fets. "L'any 2007, tampoc hi havia el PP al jutjat i després en 2012 estava en els jutjats …" , ha indicat, pel que ha considerat que "aquesta és una qüestió relativa".

En tot cas, va demanar perdó a les persones que "de bona fe" han votat al PP i els va garantir que "això no era una conducta comuna" de l'organització, que ha treballat per canviar la llei amb el propòsit que "aquestes coses no es tornin a produir mai" .

Tot això el va portar a asseverar que el PP és un partit "honrat, honest i que ha lluitat contra la corrupció ". "M'agradaria trobar en altres partits que fessin el mateix en altres casos …" , va afegir, abans d'advertir que "hi ha alguns que porten dos anys al parc i ja tenen embolic", en clara al·lusió a Cs.