El portaveu del Partit Popular al Congrés, Rafael Hernando , ha afirmat aquest dijous que el president cessat de la Generalitat , Carles Puigdemont , és un " mort polític " que "ha de ser detingut quant trepitgi territori espanyol ".

en una entrevista a Telecinco recollida per Servimedia , ha opinat que "ningú" sap quines són les intencions reals de Puigdemont , que està fent " el poca-solta ??b>" des de " fa molt temps ". "Espero que comparegui davant la Justícia perquè en aquest país ni hi ha immunitat ni hi haurà indults", va demanar.

Ha assegurat que el Govern està "fent tot el possible" per complir les instruccions "molt clares" de la Justícia i que són que "aquest senyor ha de ser detingut quant trepitgi territori espanyol". "Farem que Puigdemont no sigui president", va prometre Hernando .

Per a això, es recorrerà " qualsevol acte formal "que intenti fer possible una investidura telemàtica del expresident català des de Brussel·les . En tot cas, Hernando va dir que cal veure "què és el que passa i decideix" fer una persona que s'ha convertit en "un zombi polític , un mort polític i un cadàver polític ".

" és que va ser inhabilitat "i" és molt probable que acabi a la presó ", va vaticinar el portaveu parlamentari dels populars, per tot seguit denunciar la "covardia inusitada" amb la qual està actuant l'anterior responsable de la Generalitat de Catalunya .

Així les coses, ha demanat confiança en l'actuació de les Forces de Seguretat de l'Estat i va recomanar al president al Parlament, Roger Torrent , que no segueixi el camí de la seva antecessora en el càrrec, Carme Forcadell, doncs donar aquests passos "només porta a que la Generalitat segueixi intervinguda i es pugui tornar a aplicar l'article 155 ".