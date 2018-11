L'Ajuntament de Madrid ha fet fora el tancament a l'escola de tauromàquia de Batin Marcial Lalanda. El consistori dirigit per Manuela Carmena va finalitzar el contracte de les classes a l'escola sense opció a pròrroga des del passat mes de dicembre, tal com informa ' ABC '.

La decisió ha provocat un profund malestar i un descontentament generalitzat entre tots els professionals i aficionats al món taurí, que es van congregar a les portes de l'escola en senyal de protesta pel tancament de les instal·lacions. La versió de l'ajuntament apunta que el sosteniment de la despesa de l'escola no es podia incloure en els pressupostos del present exercici, i que quan va decidir no renovar el contracte, el va cedir a la Comunitat, que va rebutjar fer-se amb la propietat de les instal·lacions al tenir la seva pròpia escola a Las Ventas.

Aquesta escola de tauromàquia fundada el 1950, va ser de gran utilitat per a molts toreros, ja que en ella van donar els seus primers passos en el món dels toros. És el cas del Juli, Miguel Abellán, Uceda Leal, Oscar Higares, Matias Tejela o Cristina Sánchez, entre d'altres.

Pràcticament tots els professionals de la tauromàquia que es van concentrar a la manifestació contra el tancament van carregar contra la mesura presa per l'executiu de Carmena: "Aquesta escola m'ho va donar tot. Gràcies al que em van ensenyar aquí, he servit per a alguna cosa. Més enllà que segueixi oberta l'escola de Batin, la senyora Carmena i els seus regidors han de respectar el acord plenari de fa uns anys on es va acordar que aquest espai s'anava a fer servir exclusivament per a la tauromàquia ".

per la seva banda, el portaveu del PP a l'ajuntament, José Luis Martínez Almeida, va declarar que quan els populars tornessin a ocupar l'alcaldia, una de les primeres mesures serà "reobrir aquesta escola"