La portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Inés Acostades , tem que la Mesa de la Cambra en la reunió d'avui deixi " obert " debat d'investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat sense especificar si serà o no telemàtic per evitar així un recurs previ i deixar que els grups estiguin" el pastís "el mateix dia del debat.

en una entrevista a RNE recollida per Servimedia , Acostades es va mostrar escèptica sobre el grau de concreció al qual arribarà la Taula per comunicar als grups parlamentaris l'organització del debat d'investidura i poder determinar per escrit si serà telemàtic o no, el que al seu torn determinaria la possibilitat de recórrer-en aquest mateix moment.

En la seva opinió, la Taula el deixarà " tot obert " sense dir "res" de si es preveu o no la presència del candidat, Carles Puigdemont , perquè els diputats es trobin " el pastís "el mateix dia del debat i materialitzar en aquest moment un" salt al Reglament "amb més complexitat per ser recorregut.

Va ??reconèixer que té "poques esperances" que sigui d'una altra manera perquè els independentistes "ja estan fent el que els dóna la gana una altra vegada" tot i la "evident" fractura a les seves files i que molts "reconeixen en privat coses que no són capaços de reconèixer en públic ".

Acostades va subratllar que la responsabilitat última que Puigdemont no sigui investit president de la Generaitat de Catalunya és del Govern , que és qui pot recórrer, amb el suport ja anunciat de Ciutadans i del PSOE .

sobre el discurs del Rei a Davos , ha explicat que li sembla " coherent " amb el que es debat en Europa i al món sobre els " grans problemes " que representen el nacionalisme i el populisme, i va jutjar "encertat" que el cap d'Estat d'una "gran potència "deixi clara la importància del respecte a la llei en democràcia. El seu paper és " de lideratge ", va elogiar, parlant "sense complexos" del que és el nacionalisme .

Va ??sortir també al pas de les crítiques formulades contra ella i els seus companys d'escó per no cantar ' els Segado r' al final de la sessió de constitució del Parlament de Catalunya . El respecte als himnes és obligatori, ha precisat, però cantar és voluntari, i posar-se a revisar qui va cantar i qui no és propi, va concloure, d'una imatge "en blanc i negre".