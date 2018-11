Els sindicats CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i Cepime oficialitzaran aquest dijous a la taula de negociació col·lectiva les seves propostes per elevar els salaris a Espanya en 2018 .

Sindicats i patronals es reuneixen a les 11.30 hores per avançar en la renovació del < b> Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva ( AENC ) i posaran damunt de la taula les propostes oficials per elevar els salaris aquest any.

els empresaris van ser els primers a donar a conèixer la seva oferta, que concretaran a mesura que avanci la negociació però que estarà en línia amb la de 2017, amb una part fixa entre el 1,2% i el 2% més una part variable superior a 0,5% . Això vol dir que CEOE i Cepime mantenen el plantejament conegut fins al moment perquè els salaris puguin pujar per sobre del 2,5% .

Per la seva banda, els sindicats van exposar ahir, dimecres, la seva proposta i consisteix en que els salaris pugin almenys un 3,1%, i es fixi un salari mínim en conveni de < b> 1.000 euros bruts mensuals .

En concret, els sindicats ofereixen un sòl salarial que seria del 1,6%, derivat de la previsió d'inflació del Govern per 2018 , més una pujada del 1,5% en concepte de recuperació del poder adquisitiu. D'aquesta manera, els salaris pujarien, almenys, un 3,1% .

A més, volen que la productivitat s'incorpori com a element per determinar la pujada salarial, però sempre que se situï per sobre de la inflació. Si no és així, actuarà el percentatge terra del 1,6%. Si la productivitat és superior a terra, en aquests casos el salari s'elevaria per sobre del 3,1% .

Proposen que, atès que per a alguns àmbits no existeixen dades de productivitat, sigui el Govern qui remeti periòdicament a les comissions paritàries dels convenis la informació fiscal i de Seguretat Social de què disposa per a cada àmbit de negociació. Mentrestant, han assenyalat que es pot aproximar l'evolució de la productivitat amb les estadístiques oficials del Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per a aconseguir un pacte, l'última Junta Directiva de CEOE va decidir donar de termini fins al mes de març i va destacar la seva "màxima disposició" per assolir l'acord. Les centrals, per la seva banda, van assegurar que van a la negociació amb optimisme, tot i reconèixer que la seva proposta difícilment serà acceptada pels empresaris. A més dels salaris, les dues parts comparteixen introduir en la negociació més temes.