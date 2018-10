L'Agència Catalana del Consum ha obligat la cadena de supermercats Lidl a retirar el fals audiòfon que oferia com "ideal per a persones amb problemes auditius", però que no estava subjecte a la regulació de productes sanitaris i que suposa un risc per a la salut, a més d'incórrer en publicitat enganyosa.

la retirada d'aquests productes ha tingut lloc després d'una denúncia de l'organització de consumidors Facua, que va alertar que els amplificadors de so Vitalcontrol haurien de seguir la regulació dels productes sanitaris.

de fet, l'Agència Espanyola de Medicaments i productes sanitaris ha assenyalat en un informe publicat el 2015 que "encara que la tecnologia i l'aparença d'alguns aparells amplificadors siguin similars a les d'un audiòfon, només aquests últims estan dissenyats i indicats per a compensar les deficiències auditives ".

i és que un amplificador de so està destinat a ser utilitzat per persones amb audició normal que tenen la necessitat d'amplificar els sons en certes situacions, però no per a persones amb discapacitat o problemes d'audició.