Podem acusar aquest dimecres al Partit Popular d'articular una estructura "veritablement corrupta" que afecta la "qualitat democràtica", a la jornada en què l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa va confessar en la seva declaració a l'Audiència Nacional que el seu partit es va finançar amb "diner negre".

Així es va pronunciar la diputada d'Podem Glòria Elizo als passadissos del Congrés dels Diputats, on va aprofitar per denunciar que "estem assistint a un problema polític de primer ordre ", com és la corrupció del PP.

El partit morat va instar aquesta setmana el PSOE a fer fora el PP del Govern per la" pantà "de corrupció que l'afecta i el va instar un cop més a presentar una moció de censura al Congrés per treure de la Moncloa a Mariano Rajoy.

Elizo ha subratllat que Units Podem ja va presentar una moció de censura contra Rajoy i que ara "li competeix a altres partits acompanyar aquestes accions que poden acabar amb el PP ".

C riticó, a més, que el cap de l'Executiu assegurés avui en una entrevista radiofònica que no sabia com funcionava el PP valencià i va carregar contra la "dinàmica normalitzada" de corrupció que al seu parer ha imperat en la branca valenciana del partit.

Així mateix, ha demandat "decisions polítiques que acabin amb un sistema estructurat de la corrupció" a Espanya, perquè això afecta la "qualitat democràtica".