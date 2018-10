Des del Ajuntament d'Oviedo han proposat al Consell d'Igualtat la decisió de treure l'estàtua de Woody Allen que s'erigeix ??en el centre de la ciutat asturiana. Aquest Consell, format per dones consideren que les greus acusacions sobre abusos sexuals que han sacsejat l'actor i director nord-americà. Segons informa 'Diari de Girona' les dones que formen el Consell d'Igualtat veuen totalment fonamentades les proves d'aquests abusos i veuen verídiques les acusacions de la filla del director, Dylan Farrow , sobre aquests suposats abusos que va patir quan tenia tan sols set anys.

" Aquestes coses no s'inventen i no es pot homenatjar un monstre . la carrera professional va lligada a la persona i no podem deixar que el geni eclipsi a aquest monstre. És un depravat i tot i així la seva estàtua segueix als carrers d'Oviedo "va declarar Eva Irazu , portaveu de la Plataforma feminista d'Astúries. La regidora d'Esquerra Unida, Cristina Pontón va deixar molt clar que no van a passar per alt els fets i que no miressin a un altre costat ja que aquest tipus de conductes són coses "amb les que ningú pot estar d'acord".

la presidenta del col·lectiu Xega, Yosune Álvarez , va declarar que " no se'ls pot donar via lliure ni reconeixement públic als agressors masclistes . Farem tota la pressió possible perquè es tregui ". María Jesús Suárez de l'Associació de Dones Pura Tomás "jo estic en contra del monument des del moment en què es va posar perquè les denúncies sobre Woody Allen no són d'ara, però va ser una estratègia de màrqueting de Gabino de Lorenzo i ara vénen els problemes ".

Moltes més han estat les associacions que s'han posat a favor de la retirada de l'estàtua i des del govern asturià també s'han pronunciat. Una de les exregidors del PSOE va declarar " és veritat que no està condemnat, però els judicis van ser fa temps i pot ser que s'hagi tingut en compte qui era la persona a l'hora de decidir . les paraules del seu fill i de la seva filla deixen clar que hi ha raons suficients per creure. Igual que es van treure els carrers franquistes també s'hauria de retirar el monument ".