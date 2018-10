Ser treballador autònom a Espanya pot tenir els seus llums i les seves ombres . De fet, tot i que el 62,8% dels autònoms asseguri que li agradaria seguir treballant per compte propi durant la resta de la seva carrera, la majoria admet haver-se vist en situacions no desitjades per no reduir seus guanys . Per exemple, vuit de cada deu autònoms (80,9%) han treballat estant malalts per no perdre ingressos i fins a un 75% ha treballat estant de vacances < / b>. A més, un 67,4% fins i tot reconeix que se sol agafar menys de 22 dies de vacances cada any per no perdre caixa.

Aquestes són algunes de les principals conclusions del estudi de " Jubilació i Hàbits d'estalvi dels espanyols ", elaborat pel Institut SANTALUCÍA , sobre la percepció que tenen els treballadors autònoms sobre la seva situació laboral i el seu retir i que demostren la vulnerabilitat d'un col·lectiu que en moltes ocasions se sent desprotegit.

Precisament, amb la finalitat d'atendre algunes de les reivindicacions històriques dels treballadors per compte propi, el passat mes d'octubre, el Congrés va aprovar una nova Llei de Mesures Urgents al Treball Autònom , que preveu novetats importants relacionades amb la conciliació, deduccions fiscals, l'ampliació de la tarifa plana de 50 euros a un any, o la possibilitat de canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització per adequar-la als ingressos. en aquest sentit, una de les grans demandes del col·lectiu és que les cotitzacions a la Seguretat Social siguin progressives en funció dels ingressos reals, com afirma el 92,6% dels autònoms enquestats.

La jubilació, una de les majors preocupacions dels autònoms

Al llarg de tota la seva vida laboral, els treballadors autònoms han de enfrontar-se a moments que poden alterar les seves previsions en el negoci o generar estrès financer. Precisament, la meitat (51,4%) del col·lectiu reconeix que no es veu preparat per fer front a possibles imprevistos econòmics que puguin ocórrer, la qual cosa posa en relleu la importància d'una adequada planificació financera per guanyar en tranquil·litat.

pel que fa als moments que més estrès financer generen en els autònoms, la pèrdua de clients és el més citat, per al 83,5% d'ells. No obstant això, a continuació, i per un estret marge, la jubilació es posiciona també com una de les preocupacions majoritàries, com afirma un 80% dels autònoms. Tancant la llista, es troben: el retard en el pagament dels clients, esmentat per un 72,8%, el pagament de la quota d'autònoms ( 69,1% ) i la inversió inicial que han de realitzar per emprendre el seu negoci ( 65,4% ).

Segons José Manuel Jiménez Rodríguez , director del Institut SANTALUCÍA , "la preocupació generalitzada per com finançar la jubilació ha anat en augment any rere any, però es fa particularment notable en el cas d'aquest col·lectiu ja que la pensió mitjana de jubilació d'un treballador autònom és un 41,3% inferior a la pensió mitjana d'un treballador del Règim General . tot i que el nou paquet de mesures que ha entrat en vigor contempla aspectes com la compatibilització al 100% del treball amb la pensió de jubilació, és fonamental la informació i l'assessorament per fer una bona planificació financera i poder gaudir del nivell de vida adequat quan es jubilin ".

En relació al seu retir, al 92% dels autònoms els causa inquietud que les seves pensions siguin més baixes en el futur , mentre que a un 89, 5% els preocupa perdre qualitat de vida una vegada es jubilin. De la mateixa manera, un percentatge també molt significatiu d'aquest col·lectiu, un 85,4%, afirma estar preocupat per no poder complementar la seva pensió pública amb estalvis per motius econòmics i un 80,7% per no cotitzar prou com per cobrar a una pensió digna.

pel que fa a l'edat de jubilació, l'estudi revela que un 79,7% dels autònoms assumeix que haurà de retirar-se més tard que els assalariats ; una tendència ja consolidada actualment ja que les dades oficials mostren que els treballadors per compte propi es jubilen de mitjana 2 anys més tard que els treballadors per compte d'altri . No obstant això, un percentatge majoritari ( 79,1% ) encara es mostra preocupat per haver de retardar la seva edat de jubilació més enllà dels 67 anys . < / p>