Demà, dijous, es desactivaran les restriccions del Protocol per Episodis d'Alta Contaminació de l'Ajuntament de Madrid, que el va activar ahir a la nit declarant l'Escenari 1, que prohibeix conduir a més de 70 km / ha la M-30 i les carreteres d'accés a la ciutat en el seu tram interior a la M-40.

l'Ajuntament va acordar ahir activar aquesta matinada el Protocol de mesures a adoptar durant els episodis d'alta contaminació per diòxid de nitrogen, en superar en dos estacions de la Xarxa de Vigilància de la Qualitat de l'Aire (Ramón i Cajal i Barri del Pilar) els 180 micrograms / m3 de NO2 durant dues hores consecutives, i ser la previsió meteorològica per avui desfavorable a l'efecte de dissipació de la pol·lució.

No obstant això, segons ha informat el consistori, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a aquest dijous condicions favorables de ventilació de l'atmosfera, de manera que es desactivarà el Protocol, que, per tant, i per primera vegada des de la seva apro ció, només estarà en vigor un únic dia.