El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va eludir aquest dimecres detallar com impedirà que Carles Puigdemont arribi d'incògnit a Espanya per ser investit president de la Generalitat sense comparèixer prèviament davant del Tribunal Suprem, que l'investiga per sedició i altres delictes.

Zoido es va pronunciar sobre aquesta qüestió abans d'iniciar aquest matí la seva compareixença a la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, on haurà d'explicar el bloqueig per la neu de l'autopista AP-6 el dia de Reis i l'ús provisional com CIE de la presó malaguenya d'Archidona.

Preguntat sobre els plans d'Interior per impedir una volta d'incògnit de Puigdemont des de Brussel·les, el ministre ha indicat que "els dispositius policials estan per una banda per ser dissenyats i, de l'altra, per a ser executats, però mai comptats ".

Va ??afegir que" la situació de Puigdemont davant la Justícia espanyola és la que és i tots ens coneixem ", en referència a qu i el Suprem té oberta una causa contra ell i l'exmandatari català pretén ser investit de nou sense donar comptes prèviament davant del jutge Pablo Llarena, que instrueix la seva causa.

"NI AL MALETER dEL COTXE "

Referent a això, Zoido ha indicat aquest dimarts a Antena 3 que el seu ministeri farà tot el possible perquè l'expresident de la Generalitat no torni a Espanya ocult de alguna manera per dirigir-se al Parlament català i ser investit. "Anem a procurar que no pugui entrar ni al maleter del cotxe", va dir el ministre.

Va ??afegir en aquesta entrevista televisiva que les Forces de Seguretat de l'Estat estan dissenyant un "dispositiu" perquè Puigdemont no pugui tornar des de Bèlgica de manera subreptícia per estar present en la seva investidura.

Va ??concloure el ministre que en el Govern estan "molt preocupats" perquè una persona acusada de greus delictes pretengui ser investit president de Catalunya per qualsevol mitjà i sense respondre abans davant el Suprem. Per aquest motiu, ha assenyalat que la seguretat de l'Estat estudia "totes les possibilitats que té per evitar-ho".