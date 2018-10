En l'edició número 48 del Fòrum Econòmic Mundial s'han congregat milers de personalitats de tot el món en Davos (Suïssa) , entre ells Donald Trump < / b>, l'arribada ha revolucionat la petita ciutat suïssa ja que des de Bill Clinton no assistia un president dels EUA a aquest Fòrum. Entre totes aquestes personalitats hi ha el Rei d'Espanya Felip V I que aquest any encapçala la delegació espanyola i que intervindrà per defensar la Marca Espanya després del toc d'atenció que va donar el Fons Monetari Internacional (FMI ) donades les previsions per a aquest any a causa de la situació a Catalunya. Segons informa 'ABC' la presentació del Rei abans de la seva ponència la farà Borge Brende , exprimer ministre de Noruega.

El Rei estarà acompanyat per Alfons Dastis, Ministre d'Afers Exteriors , i Luis de Guindos , Ministre d'Economia. La presidenta del Banc Santander, Anna Botín , també estarà en aquesta ponència per reforçar el discurs econòmic de Felip VI, així com el president de BBVA, Francesc Gonzñalez , el de Ferrovial , Rafael del Pino ; el president d'Iberdrola, Ignacio Galán i el d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno .

Altres de les personalitats que viatjaran a Davos són Emmanuel Macron , president francès, Angela Merkel , primera ministra alemanya, Theresa May , primera ministra britànica o el dirigent argentí Maurici Macri . També han assistit intel·lectuals com Yuval Noah Harari , autor de "Sapiens" o Steven Pinker , psicòleg canadenc.

En aquest Fòrum Econòmic Mundial s'enfronten dues de les visions econòmiques més importants i alhora més oposades. La visió dels que proposen un sistema econòmic aïllacionista i unilateral, com el president dels EUA, Donald Trump , i la que defensa el president francès Macron i el primer ministre indi Narendra Modi que és totalment l'oposada.

Segons el president de BBVA, Francisco González, està canviant molt ràpid el panorama financer gràcies a la disruoción tecnològica i es va atrevir a predir que hi haurà lloc, a curt termini, per 20.000 entitats més de les que actualment existeixen . El president d'Iberdrola va mostrar la confiança que té en que el Govern espanyol li permeti tancar les centrals tèrmiques que posseeix tot i que l'executiu no s'ho hagi permès.

Com a curiositat en aquest fòrum, es pot dir que és la primera edició que està organitzada íntegrament per dones , gest que s'ha fet per mostrar suport a la lluita per la igualtat de gènere, ja que segons l'organització, només el 21% dels assistents , més de 3.000, són dones.